Sala Consilina: via libera alle agevolazioni tributarie

Il Consiglio Comunale di Sala Consilina ha approvate le agevolazioni tributarie per l’anno di imposta 2020 nei confronti dei soggetti che hanno subito danni economici, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Si tratta di proposte già avazate dalla giunta comunale nel maggio scorso e che ora hanno ottenuto il via libera da parte dell’assise.

Ecco i dettagli:

Agevolazioni IMU

A chi sono rivolte

Microimprese o professionisti con attività sospesa

Dipendenti o lavoratori assimilati con reddito medio per i mesi di marzo e aprile inferiore a 900 euro, che hanno subito una riduzione pari ad almeno al 20% rispetto alla media dei mesi di gennaio e febbraio

In cosa consistono

Proroga scadenza acconto dal 16/06/2020 al 16/07/2020

Rateizzazione saldo in 3 rate con scadenze 16/12/2020 – 16/01/2021 – 16/02/2021

Scadenze per effettuare le richieste

Acconto 16/07/2020

Saldo 16/12/2020

Agevolazioni TARI

A chi sono rivolte

Microimprese o professionisti con attività sospesa

In cosa consistono

Esenzione totale dal pagamento della tariffa per i giorni di chiusura per le attività in regola con i versamenti tributari

Esenzione dal pagamento della sola quota variabile della tariffa per i giorni di chiusura per le attività non in regola con i versamenti tributari

Differimento delle ordinarie scadenze:

prima rata invariata al 16/08/2020

seconda rata dal 16/09/2020 al 16/10/2020

terza rata dal 16/10/2020 al 16/01/2021

quarta rata dal 16/11/2020 al 16/03/2021

Scadenza per effettuare le richieste

16/07/2020 sia per la richiesta di esenzione sia per il differimento delle scadenze delle rate

Agevolazioni TOSAP

A chi sono rivolte

Microimprese o professionisti con attività sospesa

In cosa consistono

Esenzione dal pagamento della tariffa per i giorni di chiusura dell’attività

Per le concessioni rilasciate dall’1/01/2020 al 30/04/2020, differimento del pagamento della tariffa al 31/12/2020

Per le concessioni rilasciate dall’1/05/2020 al 31/12/2020, esenzione dal pagamento della tariffa dovuta per l’anno 2020

Scadenza per effettuare le richieste

Per l’esenzione dal pagamento della tariffa per i giorni di chiusura dell’attività, la richiesta deve essere effettuata entro il 31/01/2021

Credito di imposta comunale

A chi è rivolto

Microimprese o professionisti

In cosa consiste

Contributo per le spese sostenute per gli investimenti necessari ad adottare misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Contributo erogato sotto forma di Credito di Imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute (almeno 100,00 euro) e documentate, da un minimo di 100,00 euro fino ad un massimo di 300,00 euro, destinato a compensare i debiti tributari (IMU, TARI, TOSAP, ICP) relativi all’esercizio 2020, con scadenza dal 16 agosto 2020.

Condizioni

Riduzione del volume di affari relativo ai mesi di marzo e aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto allo stesso periodo del 2019; per le attività iniziate dopo il 30/04/2019, il periodo di raffronto è gennaio – febbraio 2020

Aver percepito un reddito anno d’imposta 2018 inferiore o uguale ad euro 25.000,00, secondo i seguenti scaglioni: con reddito complessivo fino a 9.999 euro: credito di imposta da un minimo di 100 euro a un massimo di 300 euro con reddito complessivo compreso tra 10.000 euro e 14.999 euro: credito di imposta da un minimo di 100 euro a un massimo di 200 euro con reddito complessivo compreso tra 15.000 euro e 25.000 euro: credito di imposta di 100 euro



Modalità

Il credito sarà portato in riduzione sull’F24 (o bollettino postale) in autoliquidazione da parte dei contribuenti che abbiano i requisiti richiesti, previa autocertificazione da presentare prima dell’utilizzo del credito

Per poter usufruire delle agevolazioni è possibile compilare la modulistica presente sul sito dell’ente.