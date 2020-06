Castellabate: investe un cane e scappa senza prestare soccorso

Send an email

Nella serata di ieri, domenica 7 Giugno, un cane randagio è stato investito brutalmente. Il fattaccio è avvenuto sull’ex SS267 a Santa Maria di Castellabate, nei pressi dell’impianto sportivo “Sunset Sport”.

Dato il traffico intenso, per il rientro dal weekend, diversi sono stati i testimoni che prontamente sono intervenuti per prestare soccorso al malcapitato cucciolo e a contattare le autorità competenti, che gli hanno immediatamente somministrato antidolorifici. Al momento, non si sanno ancora con precisione le condizioni di salute del cane.



Saranno proprio le tante persone fermatesi a farsi carico delle spese sanitarie, per le cure del caso, e ad adottare l’animale, una volta ristabilitosi, evitando che poi possa finire in un canile.

Tra i ragazzi presenti sul posto, una di loro ha dichiarato: “L’umanità sta fallendo sotto ogni punto di vista e la quasi totale assenza di leggi, ben definite, per questo tipo di situazioni è davvero incommentabile. Ci prenderemo cura del piccolo fin quando non sarà al sicuro“.

Ancora ignoto il pirata della strada che, a bordo di una Fiat Punto grigia, non si è fermato ed è fuggito via a grande velocità. La speranza è che le videocamere di sorveglianza nelle vicinanze possano aver registrato il tutto, permettendo così di individuarlo.