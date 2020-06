Send an email

Capaccio Paestum: al via i lavori di demolizione dell’ex Cinema Myriam

Prendono il via alle ore 18 di domani – martedì 9 giugno – i lavori di demolizione dell’ex Cinema Myriam, situato in piazza Santini, a Capaccio Scalo. Si tratta del primo passo di un più ampio intervento, che ha l’obiettivo di dotare il territorio comunale di Capaccio Paestum di un grande contenitore di cultura, spettacoli e creatività. L’avvio dei lavori sarà preceduto da una breve cerimonia, che si terrà nel rispetto delle disposizioni in materia di Coronavirus.

L’immobile ex Cinema Myriam appartiene oggi al Comune di Capaccio Paestum. Il 25 maggio scorso è stato infatti sottoscritto l’atto notarile che ha determinato il passaggio di proprietà dai privati all’Ente. Si è trattato dell’ultimo passo formale di un percorso più articolato, avviatosi quando, già nei primi 100 Giorni dell’Amministrazione Alfieri, il Comune aveva trovato l’accordo con gli allora proprietari dell’immobile. La rinascita del Cinema Myriam si collega all’importante programma di riqualificazione che interessa piazza Santini, per il quale l’Amministrazione ha già bandito un concorso d’idee.

“Prende avvio – è il commento del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – un intervento molto atteso dalla Comunità, che rappresenta un pezzo importante di quel processo di trasformazione che, terminata la fase più difficile dell’emergenza Coronavirus, ha ricominciato a correre veloce. Inaugurazioni e consegne dei lavori stanno cominciando a susseguirsi a ritmo sempre più serrato: segno che le cose stanno cambiando”.