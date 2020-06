Camerota celebra la giornata degli oceani con la pulizia dei fondali

Surriscaldati dal cambiamento climatico, sovrasfruttati da una pesca eccessiva e soffocati da tonnellate di plastica. Gli oceani che ricoprono i due terzi del nostro Pianeta hanno bisogno di essere protetti, e per sensibilizzare le persone su questo tema, l’Onu ha istituito il “World Oceans Day”, la Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra ogni anno in tutto il mondo l’8 giugno. Creata nel 1992 e resa ufficiale dalle Nazioni Unite nel 2009, in questa giornata si riconosce l’importanza vitale del mare come ecosistema fondamentale e si agisce per preservare i suoi delicati ecosistemi.

Il tema di quest’anno è “Together We Can Protect Our Home”, “Proteggiamo insieme la nostra casa”, con l’obiettivo di chiedere ai leader mondiali di proteggere il 30% dei mari entro il 2030.

Anche nel Cilento alcuni comuni hanno scelto di fare la loro parte per questa giornata. A Marina di Camerota è stata organizzata la pulizia dei fondali del porto. “Un ringraziamento alla guardia costiera degli uffici di Palinuro e Marina di Camerota, al diving center Camerota, a Clean Sea Life e all’associazione Apnea Porto Infreschi” il commento dell’assessore all’Area Marina protetta Teresa Esposito.