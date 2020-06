Send an email

Agropoli, si ferisce con il flex: 50enne in ospedale

Incidente nella mattinata di oggi ad Agropoli. Un uomo di 50 anni, mentre lavorava all’interno di un’abitazione, si è ferito con il flex.

E’ successo intorno alle 10. La vittima ha riportato un taglio lungo il braccio e sul petto (lato sinistro).

Necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli che ha trasportato il malcapitato in codice rosso presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei medici considerate le profonde ferite riportate.