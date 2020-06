Laurito: torna il concorso Balconi Fioriti. Sconti sulla Tarsu ai vincitori

Send an email

LAURITO. Dopo gli arcobaleni dipinti dai bimbi durante l’emergenza coronavirus, ad abbellire il paese ci saranno profumi e colori.

Visto il successo dello scorso anno, infatti, il Comune di Laurito, guidato dal Sindaco Vincenzo Speranza, ha lanciato nuovamente l’iniziativa “Balconi Fioriti”, giunta alla seconda edizione.

“Istigazione alla bellezza” questo l’intento del primo cittadino. Ai cittadini viene chiesto di adornare ogni balcone con fiori e piante di ogni genere per il decoro del Paese. Il balcone più bello verrà premiato con una riduzione sulla Tarsu. A chi conquisterà il gradino più alto del podio uno sconto di 300 euro, 150 euro per il secondo e 75 euro per il terzo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio, potranno partecipare tutti i cittadini facendo pervenire entro questa data la richiesta di adesione accompagnata da una foto. Una giuria composta da tre membri esterni definirà i vincitori tenendo conto anche dell’esposizione e dell’impatto architettonico.I balconi fioriti saranno in gara per tutta la stagione estiva.