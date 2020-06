Centola, Stanziola annuncia: 48 milioni di opere pubbliche

48milioni di euro per opere sul comune di Centola. A renderlo noto il sindaco Carmelo Stanziola. “La ripartenza è fatta di cose concrete – esordisce il primo cittadino – abbiamo su tutto il territorio comunale lavori e progetti per circa 48milioni di euro”.

“In questa somma – aggiunge – non abbiamo tralasciato nulla. Abbiamo trattato temi come le scuole, l’arco naturale, strade, fognature, borghi, arredi urbani, centri di aggregazione. Abbiamo fatto l’impossibile”.

Tra le opere in corso o in programma, in primis, ci sono quelle relative alle scuole: 3,2 milioni di euro sono destinati all’istituto di Centola, 558mila euro per Foria. Fondi anche per Palinuro, scuola già soggetta ad interventi e per la quale è stata firmato un contratto con la ditta che dovrà eseguire ulteriori opere per 1,5 milioni. Non mancano progetti anche per le reti fognarie: 2 milioni di euro di lavori che interesseranno l’itero Comune; presto, inoltre, sono previsti gli allacci al depuratore.

C’è poi la viabilità con opere per quasi 1milione di euro in attesa di aggiudicazione. Due i finanziamenti per l’Arco Naturale: per la messa in sicurezza a terra e a mare, rispettivamente per 3,5 e 2,4 milioni. “E’ stato già redatto il progetto definitivo, adesso deve essere solo indettà la conferenza di servizi per i pareri“.

Sono ben 9 i milioni, invece, per il porto di Palinuro destinatario di altre risorse per 550mila euro. Continuano, infine, i lavori per piazza Virgilio finanziati dalla Provincia per la quale sono arrivati 550mila euro anche dalla Regione.