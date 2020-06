Agropoli, tornano i camperisti e riprendono i malumori

AGROPOLI. Si avvicina l’estate e puntuale, come ogni anno, scoppia la polemica sui camperisti. Ai tanti che rispettano le regole se ne aggiungono molti altri che invece si fanno notare per episodi di inciviltà, scatenando la rabbia dei cittadini che non mancano di lanciare accuse anche al Comune di Agropoli per gli scarsi controlli.

“La scorsa settimana – denuncia un cittadino – in piazza Gallo erano presenti dei camper. Nonostante fossero ancora in vigore le limitazioni per l’emergenza coronavirus nessuno è andato a controllare chi fossero e da dove provenissero”. Ma questo non è l’unico problema: i residenti, infatti, segnalano come in molti casi vengano occupati stalli per la sosta per diversi giorni senza il pagamento del ticket e, secondo qualcuno, senza rispettare le dovute norme igieniche considerato che in alcuni punti si sarebbe registrato anche uno scarico di acque reflue.

Ora che non vi sono più limiti agli spostamenti tra regioni e che probabilmente il numero di camper aumenterà, i cittadini chiedono maggiori controlli: “Non siamo contrari ai camperisti, ma è necessario che tutti rispettino le regole, che il Comune indichi delle aree apposite per la sosta e vigili su quanto avviene. Purtroppo ogni estate ci sono gli stessi problemi”, dice un residente del Lungomare.