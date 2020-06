Roccagloriosa, Solidarietà Nazionale riprende le raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà

L’Associazione Solidarietà Nazionale riprende le raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà. “Stiamo continuando le raccolte, anzi, in questo periodo le abbiamo intensificate. Oggi tante famiglie hanno problemi a causa della quarantena. In tanti sono stati quasi tre mesi senza lavoro e gli aiuti del governo si sono dimostrati tardivi ed insufficienti. Noi, con le nostre raccolte, cerchiamo di dare un contributo per aiutare queste famiglie.

Il 2 giugno tutte le strutture di Solidarietà Nazionale hanno svolto raccolte, noi, nel salernitano, abbiamo voluto fare una doppia raccolta, il 2 giugno ed oggi. Continueremo ad aiutare le famiglie con altre iniziative. Noi, al contrario di politici, sindacati e associazioni datoriali, non abbandoniamo gli Italiani. Ringraziamo i proprietari della Rocchellese di Roccagloriosa sempre disponibile ad ospitare le nostre raccolte”.