Pisciotta: 50 mila euro per il lungomare Saullo

PISCIOTTA. Messa in sicurezza del Lungomare Saullo alla località Capo D’Arena, nella frazione Caprioli. Il Comune avvia l’iter progettuale che porterà all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.

Dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori, è arrivato il via libera allo studio di fattibilità.

Il quadro economico ammonta a circa 50mila euro di cui 38mila euro per i lavori.

Il Comune di Pisciotta può contare sui fondi derivanti dalla legge di bilancio. Lo Stato, in particolare, ha previsto per ciascuno degli anni che vanno dal 2020 al 2024 l’assegnazione ai comuni dei contributi per opere pubbliche. Nello specifico questi potranno essere utilizzati per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile; in quest’ultimo ambito rientrano le opere di messa in sicurezza di edifici pubblici.

Ai comuni con meno di 5000 abitanti sono andati 50mila euro; tra questi anche Pisciotta.