Oroscopo: Leone incontri affettivi importanti

Ariete – Una felice intuizione può finalmente dare una spinta alla vostra carriera professionale. In amore non rinunciate alle prime difficoltà.

Toro – Vi sentite pieni di energia e di voglia di fare: questo vi aiuterà ad affrontare esperienze preziose per il lavoro. In amore il vostro intuito non sbaglia.

Gemelli – Dovrete prendere decisioni impegnative e decisive per il vostro lavoro: riflettete a fondo. In amore cogliete l’attimo, poi si vedrà.

Cancro – Avete buone intuizioni e grandi capacità organizzative, ma nel lavoro dovete attendere l’occasione giusta. Chi vi ama vi dà molta sicurezza.

Leone – Nella vostra attività dovrete impegnarvi a fondo se volete ottenere almeno la metà di quello che avete in mente. Incontri affettivi importanti.

Vergine – Avete parecchi incarichi urgenti da portare avanti: l’esperienza vi aiuterà a districarvi. Inspiegabile batticuore.

Bilancia – Negli affari vi sentite particolarmente dinamici e intraprendenti, ma dovete essere lungimiranti per avere successo. Voglia di tenerezza.

Scorpione – In una situazione d’emergenza, nel lavoro, saprete sfruttare l’esperienza acquisita. Sapete trasmettere al partner il vostro entusiasmo.

Sagittario – Il lavoro procede senza eccessive novità: sappiate accontentarvi anche di piccoli passi avanti. In amore dovrete fare mea culpa.

Capricorno – Non siete adatti agli scontri frontali per farvi largo nel lavoro, ma piuttosto cercate di aggirare gli ostacoli. Un amore intrigante.

Acquario – Dovete essere pronti a fare qualche modifica al vostro piano di lavoro sulla base della mutata situazione. Bene l’amore.

Pesci – In questo momento nel lavoro sono necessari dei cambiamenti per accelerare la vostra carriera. In amore siete ancora troppo scottati.