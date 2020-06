Novi Velia: 400 piante per abbellire balconi e finestre

Su iniziativa del Vicesindaco del Comune di Novi Velia, Matteo Ricchiuti e dell’Assessore Pina Speranza parte il concorso “il balcone più bello”. L’iniziativa intende incentivare l’abbellimento del centro storico donando colore ai balconi e dando risalto alle mura antiche, ai portoni secolari e alle vie del paese.

Al fine di rendere più accogliente ed ospitale il borgo di Novi Velia, domani mattina, alle ore 10:30 in Piazza Longobardi, verranno regalate circa 400 piante, fino ad esaurimento, ai cittadini che vivono nel centro storico – Piazza Longobardi, Via Greci, Piazza del Seggio, Corso Positano, Via Peschilli, Via Cafasso – i cui balconi, finestre e davanzali affacciano sulle vie principali.

Il cittadino che abbellirà “il balcone più bello” verrà premiato il 19 Agosto con una targa celebrativa in ceramica.