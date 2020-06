Monteforte: concesso locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo

Il Comune di Monteforte Cilento, con a capo il Sindaco Antonio Manzi, ha deciso di assegnare, in uso gratuito e temporaneo, al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, (ANC), Sezione di Bellosguardo (ONLUS), il locale comunale collocato al primo piano dell’edificio ex Scuola Elementare in via Tiro a Segno.

Il Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile dell’A.N.C. della Regione Campania (ONLUS), i cui iscritti sono militari dell’Arma in congedo e loro stretti congiunti e simpatizzanti, ha manifestato la propria disponibilità ad un’attività di supporto alle attività istituzionali dell’Ente per la durata della fase emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19.

L’assegnazione è concessa fino al termine di questa fase e potrà essere rinnovata previo specifico provvedimento, sulla base di esigenze di interesse pubblico.