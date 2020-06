Stasera occhi al cielo per la “Luna della Fragola”: sarà la notte più dolce dell’anno

ra una cometa che passa e una pioggia di stelle cadenti, le Arietidi, il cielo di giugno ci regala anche un’eclissi penombrale di Luna.

“Strawberry Moon” o “Luna della fragola”.

E’ questo il nome con cui è noto il plenilunio di giugno, quando la Terra, trovandosi perfettamente allineata con il sole e la luna, oscura parzialmente il nostro satellite naturale che, appunto, assume il colore del delizioso frutto.

Il nome deriva dal fatto che i nativi americani Algonchini associavano la luna piena al momento migliore per la raccolta delle fragole, solitamente tra maggio e giugno.

Secondo il loro sistema di calendario basato sui cicli lunari che prendeva il via nella stagione della rinascita della natura, a primavera, la “Luna di Fragola” è la sesta delle dodici fasi di luna piena dell’anno ed è considerata la più “dolce”.

Storicamente, gli europei, invece, la chiamavano anche la “Luna del Sidro” o “Luna del Miele” per la consuetudine di sposarsi a giugno e perché in quel periodo il miele diveniva “maturo” e pronto per essere raccolto oppure ancora la “Luna della Rosa”, nome che potrebbe essere dovuto al maggior numero di fioriture.

Un appuntamento molto particolare, ricco di significati simbolici e, soprattutto, atteso dagli appassionati di astronomia e dai romantici che avrà inizio, stasera, alle 19:44 (ora italiana), quando però la Luna sarà ancora sotto l’orizzonte.

Potremo cominciare ad ammirare il riverbero rosa del satellite poco dopo il tramonto, alle 20.30, quando sorgerà verso sud est, a patto di avere l’orizzonte sgombro da ostacoli.

Il massimo dell’eclissi è previsto alle 21:24, poi l’oscuramento tenderà a scemare.

L’effetto “fragola” avverrà perché una parte dei raggi solari che attraverseranno l’atmosfera terrestre, solo quelli di colore rosso, devieranno sulla Luna, che cambierà luminosità per mostrarsi come colorata con un acquarello rosa.

L’intero evento sarà mostrato anche su “Astronomitaly” in diretta streaming nazionale su Youtube e Facebook.