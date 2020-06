Campania: aprono cinema all’aperto, torna musica nei locali

Nuova ordinanza da parte del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Verrà firmata nelle prossime ore ma lo stesso Governatore ha preannunciato le prime novità.

Da questa sera potranno ripartire i cinema all’aperto e dei drive in. I bar potranno fare musica e intrattenimento senza ballo. Non sarà consentita la collocazione di amplificatori fuori dai locali per evitare assembramenti. Prolungato l’orario di apertura fino alle 2; resta però il divieto di vendita di alcoolici per asporto dopo le 22. Il consumo sarà possibile ai tavoli.



Libero il trasporto sulle isole. Consentite anche le prenotazioni di attività congressuali.

Da lunedì, inoltre, riapertura delle aree gioco, i servizi per l’infanzia, i centri estivi per i bimbi da 0 a 3 anni, i campi estivi, le attività di wedding e cerimonie. Riprendono i servizi per la montagna e turistici.

Dalla prossima settimana potrebbero arrivare novità anche per le mascherine, obbligatorie solo nei luoghi chiusi.