Meteo: l’estate che non ti aspetti, maltempo in arrivo

Abbiamo vissuto un finale di Maggio fresco e variabile senza alcuna ondata di calore. Giugno ha avuto inizio sotto la stessa impronta con clima gradevole. Tuttavia è in arrivo un brusco peggioramento del tempo a causa dell’affondo sull’Italia di una intensa perturbazione atlantica. Rovesci e temporali interesseranno tutto il Paese ma sarà proprio sulla Campania che si creeranno le condizioni peggiori per la genesi di fenomeni di forte impatto idrogeologico. Sulla nostra regione, infatti, verranno a scontrarsi due venti opposti, il maestrale che spingerà da ovest e lo scirocco in risalita da sud. Si creerà dunque una pericolosa linea di convergenza che darà vita a temporali e anche possibili nubifragi. Ovviamente è difficile prevedere con precisione dove si verificheranno i fenomeni più severi ma sicuramente possiamo dire che la giornata di venerdì sarà contrassegnata dal maltempo.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

VENERDÌ: tempo perturbato con rovesci e temporali per gran parte della giornata. I fenomeni potranno esser anche di forte intensità con accumuli oltre i 50mm di pioggia in poche ore. Venti sostenuti tra libeccio e scirocco in rotazione a maestrale a fine giornata. Temperature in drastico calo e al di sotto della media. Mare molto mosso.

SABATO: avremo alternanza tra annuvolamenti e schiarite. Non si escludono precipitazioni di debole intensità. Temperature fresche. Mare mosso.

DOMENICA: cielo sereno o poco nuvoloso grazie al ritorno di un modesto campo di alta pressione. Temperature in lieve aumento e intorno alla media.