Atti vandalici a Castelnuovo: ignoti tentano di dar fuoco a un’auto

CASTELNUOVO CILENTO. Ancora atti vandalici nel comune cilentano. L’ultima segnalazione riguarda il tentativo di dar fuoco ad un’auto avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 giugno. Ignoti hanno tentato di dare fuoco ad un’Alfa Romeo parcheggiata nella piazza di Castelnuovo Cilento Capoluogo utilizzando una diavolina e della benzina.

Per fortuna il rogo si è spento in seguito allo scoppio di uno pneumatico. Ciò ha evitato il peggio.

I residenti si mostrano particolarmente preoccupati considerato che in zona si sono già registrati altri atti vandalici ai danni delle vetture parcheggiate in zona. In alcuni casi è stata graffiata la carrozzeria, in altri bucati gli penumatici.

I cittadini chiedono maggiori controlli e invitano anche a potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale in modo tale da evitare o limitare tali episodi.