Acciaroli e Pioppi: ecco aree di sosta e tariffe

POLLICA. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha firmato un’ordinanza che disciplina la viabilità e le zone di sosta a pagamento nelle località costiere di Acciaroli e Pioppi fino al prossimo ottobre.

Per quanto riguarda Pioppi istituito il divieto di sosta su via Caracciolo tra il civico 68 e la traversa di Piazza del Millenario e da qui al civico 216. Sosta vietata anche tra i civici 236 e 242, dal 254 al confine con Casal Velino e su via Correale dal civico 7 al confine con Casal Velino. Infine divieto di sosta anche su via Vincipropa (su ambo i lati).

Sosta libera fino ad un massimo di 60 minuti attraverso l’utilizzo del disco orario sul piazzale di via Vinciprova e su lato monte sottostante le case popolari di via Correale.

Sosta a pagamento su via Correale e sul piazzale sottostante piazza del Millenario dalle 8 alle 20 con tariffa per ora o frazione di 1 euro. Istituita la sosta a pagamento con tariffa di 2 euro, sempre dalle 8 alle 20, sul piazzale Porto del Fico. Parcheggio gratuito per i residenti muniti di pass. Le disposizioni per la sosta a Pioppi sono valide fino al 4 ottobre.

Fino al 31 ottobre, invece, le disposizioni valide per Acciaroli dove è prevista l’istituzione dell’ingresso abitato sottoposto a pagamento con tariffa unica di 3 euro dalle 8 alle 18; tariffa unica di 4 euro dalle 18 alle 2 e di 7 euro per l’intera giornata; disposizioni, queste, valide nel tratto dal ristorante Mediterraneo e per tutta l’area portuale.

Sosta a pagamento di 2 euro dalle 8 alle 19; di 3 euro dalle 18 alle 2; 5 euro per l’itera giornata nell’area parcheggio di via Nicotera denominata parcheggio Passolara; nell’area parcheggio via Nicotera e all’altezza degli alberghi. Sosta libera nelle traverse del rione Passolara e sulla SR ex SS267 in località San Primo (lato destro).

E ancora: sosta a pagamento con tariffa di 2 euro dalle 8 alle 20; 3 euro dalle 20 alle 2 e 5 euro per l’intera giornata su via Circumvallazione interna. Sosta a pagamento con tariffa unica di 3 euro per sei ore di sosta e 5 euro per l’intera giornata sull’area di parcheggio di località San Primo di fronte villaggio Il Gabbiamo comunemente denominata Canalone; 3 euro il ticket dopo le 20 su via Willburger.

Spazi liberi nelle traverse del rione Passolara, su via Willburger direzione SR ex SS267; su SR ex SS 267 in località San Primo lato destro.