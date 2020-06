Serie B, oggi previsto il calendario per la ripresa

E’ prevista per oggi la composizione del calendario di Serie B per ciò che concerne date ed orari. In tutto, per concludere la stagione, mancano 10 giornate, il recupero Ascoli- Cremonese, e la serie dei playoff e del playout. La Lega di B, presieduta da Mauro Balata, conta di concludere la stagione per i primi di agosto, in linea con la Serie A.

Gli orari di gioco dovrebbero essere le 18,30 e le 20,30: uno scaglionamento ,quindi, rispetto alla massima serie, per garantire una migliore diffusione televisiva degli incontri. Il ritmo del calendario, anche da questo punto di vista si preannuncia serrato. con sei turni infrasettimanali e la possibilità concessa dall’ International Board alla FIGC di operare le cinque sostituzioni, che potrebbero passare a sei nella fase playoff-playout. In caso di ripresa del contagio la FIGC ha previsto ulteriori due piani: il primo è quello di passare direttamente alla fase playoff-playout, il secondo riguarda l’algoritmo per cristallizzare la classifica: e da questo punto di vista Balata vuole vederci chiaro, per capirne i criteri. Il giorno fissato per la ripresa dovrebbe essere il 20 giugno con la Salernitana che si trova in zona playoff grazie ai suoi 42 punti.

Oggi peraltro i granata festeggiano una data storica: il 3 giugno 1990 capitan Di Bartolomei e compagni conquistarono la promozione in B dopo 24 anni di assenza. La festa segnò anche l’addio allo stadio Vestuti con il trasferimento all’ Arechi.