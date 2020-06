Send an email

Ascea: il gesto della piccola Nicole. La sua lunga treccia per i malati oncologici

ASCEA. Nicole, soli quattro anni e le idee molto chiare. La piccola di Ascea ha deciso per la prima volta di tagliare i capelli e nel farlo ha espresso il desiderio di volerli donare allo zio, malato oncologico. La mamma della bambina, Emanuela, ha deciso di esaudire il suo prezioso desiderio.

Così lunedì le due si sono recate al salone “Vanità donna” per tagliare la lunga treccia che accompagna la bimba da ben quattro anni.

La scelta della piccola Nicole

La sensibilità dei bambini è spiazzante; un gesto che Nicole ricorderà per sempre.

I suoi capelli sono stati donati all’associazione no profit “Un angelo per capello” che raccoglie capelli naturali per la produzione di parrucche da destinare ai malati oncologici.

Con questo grande gesto di amore Nicole regala insieme ai suoi capelli anche un grande sorriso.