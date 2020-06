A Roscigno una giornata dedicata alla microchippatura dei cani

Comune in campo contro il randagismo. L’amministrazione comunale di Roscigno ha deciso di promuovere una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani. A norma di legge, infatti, tutti i proprietari o detentori di cani di provvedere ad identificare e registrare il proprio animale mediante l’applicazione del microchip entro 30 giorni dalla nascita o 15 dall’inzio del possesso del cane; ciò al fine di consentire l’iscrizione all’anagrafe canina.

Per favorire le procedure di identificazione dei cani il Comune, in collaborazione con l’Asl, ha organizzato una giornata la microchippatura gratuita per il prossimo 12 giugno alle ore 16 in piazza Europa.

I proprietari dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, i cani di guinzaglio e museruola. Chi omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe rischia sanzioni da 78 a 233 euro. Le stesse sanzioni valgono per omessa denuncia di scomparsa, morte e trasferimento di proprietà.