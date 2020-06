Trading online: Coronavirus problema oppure occasione?

Tra tristi notizie riguardanti gli ultimi aggiornamenti necrologi del Corona virus e i continui comunicati presidenziali sugli aggiornamenti circa i finanziamenti statali, la situazione in cui si trova l’Italia non lascia molto ben sperare.

I finanziamenti iniziano ad arrivare, ma le selezioni finora rimangono comunque un problema e, fintantoché questa crisi planetaria non mostrerà un chiaro segnale positivo, il clima generale continua a restare fortemente incerto.

L’arresto del settore produttivo, eccezion fatta per quei campi considerati legati alle primarie necessità dello Stato, continua a tenere sotto scacco i cittadini italiani.

In questa situazione, come trarsi di impaccio?

Le possibilità dello Smart Investing: il trading online

Si può parlare a volontà di Smart Investing. Si tratta di una espressione che è stata praticamente abusata dalle autorità negli ultimi tempi, ma è veramente una soluzione?

Gli esperti non rispondono che con un incerto “forse”, e a buon ragione.

Andando a considerare il settore dello Smart Investing, in effetti, esso in Italia non è sufficientemente sviluppato ad assorbire l’enorme domanda di liquidità che caratterizza attualmente il mercato. Le persone sono in cerca di entrate di denaro per poter sopravvivere e, per quanto le esigenze sono molto ridotte rispetto ai periodi normali, comunque questo è un problema.

Il settore dei lavori digitali in Italia non ha mai visto un boom come in altri paesi e i risultati diventano sensibili specialmente in periodi di crisi come questo.

Ma queste insufficienza coinvolge tutto il settore dello Smart Working?

Ebbene, no.

Vi è un’altra realtà che, al contrario, permette di assorbire l’enorme domanda che caratterizza il mercato occupazionale italiano: il trading online.

La soluzione del trading online

La soluzione proposta dal trading online è stata presa in considerazione dalla nostra redazione proprio in quanto soddisfa pienamente quelle che sono le esigenze della maggior parte degli italiani in difficoltà: ovvero ottenere un flusso in entrata immediato ma non necessariamente ingente.

Con il trading online, infatti, si può andare a investire sui mercati tramite particolari strumenti derivati, i CFD, che permettono di ottenere risultati pressoché immediati dalle proprie operazioni.

La caratteristica fondamentale che porta il trading online a classificarsi come Smart Working sui generis è la capacità di realizzare delle operazioni e vederne i ritorni economici in tempi anche molto brevi.

Avendo fatte le dovute ricerche, si può dare una quantificazione più precisa di queste tempistiche:

CFD azioni , con una durata minima che si aggira intorno ai 15/30 minuti;

, con una durata minima che si aggira intorno ai 15/30 minuti; CFD forex , con una durata minima che può anche arrivare a 1 minuto;

, con una durata minima che può anche arrivare a 1 minuto; CFD materie prime, in questo caso la durata minima media di un’operazione sale a qualche ora;

Inoltre vi sono altri strumenti, come le Opzioni FX o le Opzioni Vanilla, che permettono di realizzare investimenti a scadenza variabile dal potenziale virtualmente infinito.

Trading online: i potenziali ritorni

I potenziali ritorni del trading online lo rendono lo strumento ideale per fronteggiare problemi di liquidità momentanei.

La curva di apprendimento, inoltre, che questo settore ha dimostrato di possedere nel tempo lo rendono anche un potenziale integratore per redditi sul lungo temine.

Stando ai dati relativi agli utenti italiani, infatti, un utente che abbia accumulato una consistenze esperienza nel settore può accedere anche a ritorni pari al 20% del capitale investito. Questo lo rende, specialmente se si considerano time frame di qualche anno, un’opzione più che valida per far fruttare i propri risparmi.

Nel breve periodo, invece, il trading online ha dimostrato di poter portare, se impiegato nella maniera corretta, un investitore alle prime armi anche a ritorni del 7%.

Questo si traduce in una possibilità aperta per superare questi difficili tempi che ancora si prospettano sia per gli italiani che per tutti i cittadini del mondo.