Scario: ecco orari e prezzi della sosta a pagamento

SAN GIOVANNI A PIRO. Parcheggi a Scario, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha indicato le aree dove sarà istituita la sosta a pagamento per la stagione estiva e fissato i prezzi. Nello specifico i parcheggi a pagamento saranno in via Giardino dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (escluso il lunedì di ogni settimana dalle ore 06:00 alle ore 14:00 per mercato); largo Gaetano Palumbo dalle ore 00:00 alle ore 24:00; piazzale Margherita dalle ore 00:00 alle ore 24:00; via Tragara dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

La tariffa sarà di € 2,50 per le prime due ore; € 0,50 per ogni ora o frazione di ora successiva. I residenti, titolari di attività e proprietari di immobili avranno anche per questa estate la possibilità di usufruire di particolari bollini: a. Blu per coloro che sono residenti nel Comune di San Giovanni a Piro. Possono essere distribuiti massimo 2 bollini per nucleo familiare al prezzo di € 15,00 cadauno. Il bollino annulla le zone a disco orario nell’intero territorio comunale ed anche i parcheggi a pagamento, limitatamente a quello della Tragara e quello di Via Giardino.

Per le attività commerciali che insistono sul territorio comunale previsto un bollino verde. Possono essere distribuiti massimo 2 bollini per attività commerciale al prezzo di € 25,00 cadauno. Infine il bollino Giallo èper coloro che sono proprietari di immobili (abitazioni) nel Comune di San Giovanni a Piro. Ne spetta uno per nucleo familiare al prezzo di € 20,00.