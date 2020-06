Convergenze Innovation Center illuminato di Tricolore

Send an email

Il Convergenze Innovation Center si veste del Tricolore fino a sabato 6 giugno in occasione del 74° anniversario della Repubblica Italiana.

Un omaggio dedicato a tutti coloro che in un momento di grave crisi sanitaria hanno continuato eroicamente a svolgere il proprio lavoro garantendo servizi essenziali, al nostro personale sanitario e alle forze dell’ordine, a chi si è stretto in un abbraccio virtuale restando a casa, a chi riprende con tenacia costruendo nuove quotidianità sempre più connesse e sostenibili.

In onore di tutti noi che ne siamo il cuore, pronti a dare nuova energia all’Italia che riparte e resta unita!