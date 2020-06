Send an email

Un progetto per il recupero delle antiche fontane di Acquavella

Il Comune di Casal Velino, con a capo il sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto definivo dei lavori di “ristrutturazione di piccoli elementi storici alla frazione Acquavella” nell’importo di 58.000 euro. Nello specifico è intenzione dell’Ente candidare a finanziamento la ristrutturazione di due fontane storiche, nella frazione Acquavella, in via Fontana Medina e via Napoli.

L’amministrazione comunale ha aderito al bando di finanziamento del Gal Cilento Regeneratio nella misura 7.6.1. per “la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”. In particolare usufruirà dei fondi P.S.R Campania 2014/2020.

Nelle scorse settimane anche altri comuni hanno avviato la medesima iniziativa. Tra questi c’è Sessa Cilento che ha chiesto fondi per il recupero di una fontana storica di San Mango (leggi qui), località, quest’ultima, conosciuta con l’appellativo di “paese delle fresche sorgenti”.