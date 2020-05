Sessa Cilento: un progetto per la riqualificazione delle antiche fontane

Il Comune di Sessa Cilento ha dato il via libera al progetto definitivo -esecutivo dei “Lavori di riqualificazione delle Fontane e del loro collegamento, alla frazione San Mango, Cannavata-Cornale-Acquolella”. In particolare l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Chirico, intende candidare l’opera a finanziamento, rispondendo al bando del Gal Cilento Regeneratio. I fondi disponibili sono utilizzabili per interventi di recupero e valorizzazione del territorio e degli elementi rurali di proprietà pubblica e di interesse storico, per ridurre le situazioni di degrado.

Riqualificazione delle fontane: il progetto

L’importo del progetto è di 60 mila euro di cui circa 43 mila euro per lavori e circa 17 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

San Mango, paese delle “fresche sorgenti”

L’opera assume particolare rilievo in considerazione del fatto che la frazione San Mango di Sessa Cilento è riconosciuto come il paese delle “fresche sorgenti”, proprio per la gran quantità di fontane presenti sul territorio dalle quali sgorga l’acqua delle sorgenti del Monte Stella.