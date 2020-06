Agropoli: strade colabrodo, danni alle auto

Strade colabrodo e incidenti ad Agropoli. L’ultimo episodio nella giornata di oggi quando una Fiat Punto in via Amendola ha urtato con la parte anteriore in un fosso presente al centro della carreggiata, poco visibile e profondo diversi centimetri. La vettura, urtandoci, ha perso parte del parafango. Ma non si tratta di un episodio isolato poiché nello stesso punto diverse auto hanno riscontrato problemi. Il fosso è presente in seguito a degli scavi effettuati per riparare una perdita d’acqua. Il buco è stato poi ripristinato in maniera sommaria tanto che ad oggi si presenta un notevole dislivello.

Ma quanto registrato in via Amendola non è un caso isolato. Problemi si segnalano anche in via Pio X, all’incrocio con via Nitti.

Anche qui si era registrata una perdita d’acqua riparata senza ricoprire il buco con l’asfalto e un camion nei giorni scorsi è sprofondato con una ruota restando bloccato. I residenti chiedono immediatamente interventi per evitare ulteriori problemi e danni alle vetture e richieste di risarcimento al Comune.