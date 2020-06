Bcc Monte Pruno: torna apertura pomeridiana

Send an email

Da mercoledì 3 giugno p.v., le Filiali della Banca Monte Pruno riprenderanno la consueta operatività pomeridiana, sospesa in seguito all’emergenza COVID-19 ed in vigore prima dello scorso mese di marzo. Da tale data, infatti, le Filiali saranno aperte al pubblico anche durante l’orario 14:30-15:30.

Relativamente agli appuntamenti, si specifica che gli stessi rappresentano una raccomandazione operativa per la clientela al fine di poter pianificare, in ogni caso, nella massima sicurezza, la presenza in Banca.

Restano in vigore tutte le regole comportamentali, nonché quelle relative al contingentamento della clientela presso le sedi ed all’ingresso muniti di mascherina.