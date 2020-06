Agropoli: sabato riapre il castello

AGROPOLI. Dopo la chiusura dei siti di interesse culturale, imposta dalle misure anti-Covid 19, sabato 6 giugno riaprirà al pubblico il Castello Angioino Aragonese. La struttura in questi giorni è interessata da lavori di manutenzione, sanificazione e ripristino delle telecamere di videosorveglianza. Come previsto già per gli anni scorsi i non residenti dovranno pagare un ticket di ingresso per poter accedere alla struttura. La chiusura del castello nell’ultimo weekend aveva creato anche polemiche considerato che diversi turisti avrebbero voluto visitare l’antico maniero, trovando però le porte sbarrate.

Rimarrà invece ancora chiuso il Palazzo Civico delle Arti di via Pisacane, per lavori. Il Comune è risultato destinatario, infatti, di un finanziamento per importanti lavori di ristrutturazione.

Previsti lavori di adeguamento funzionale, mediante il restauro e risanamento conservativo del secondo piano dell’edificio di via Pisacane. Si tratta di fondi del PSR Campania 2014-2020, Misura 7 – Tipologia di Interventi 7.4.1. relativa a investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale. La quota finanziata è pari a 196.002,57 euro.