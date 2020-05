Agropoli: ticket di ingresso per Tresino, fornace e Castello

Agropoli si prepara alla stagione estiva e lo fa anche pensando al turismo. A tal proposito sono pronti ad essere riattivati gli infopoint, sportelli informativi per fornire indicazioni ai vacanzieri che raggiungo la città. Due quelli che riapriranno i battenti nei prossimi giorni: uno è sito in centro, tra viale Euorpa e piazza della Repubblica, l’altro è presso il Porto Turistico.

Ma non solo: l’Ente, infatti, riaprirà a breve anche i siti di interesse storico-culturale come la Fornace e il Castello. Per l’accesso sarà previsto il pagamento di un biglietto cumulativo di 2 euro riservato ai non residenti.

Anche quest’anno l’Ente è pronto ad affidare alla Pro Loco il servizio di gestione dell’accoglienza turistica.

Per quanto riguarda il turismo escursionistico, invece, il Comune ha intenzione di rendere maggiormente fruibile anche l’area di Trentova – Tresino, attraverso il recupero si sentieri, aree verdi e di 5 casolari. A tal proposito si è immaginato un varco dove fare pagare un ticket di ingresso di 1 euro.