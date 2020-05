Vacanze a Castellabate per Fabian Ruiz

Vacanze cilentane per il calciatore del Napoli Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha scelto di trascorrere un weekend di relax a Castellabate prima della ripresa del campionato di Serie A in programma tra poco meno di due settimane (il Napoli esordirà nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter). A svelare la vacanza cilentana del calciatore spagnolo sono le storie pubblicate su Instagram dalla fidanzata Caterina Ferraro. I due hanno anche visitato i luoghi più suggestivi del territorio, trascorrendo il sabato passeggiando per le vie del borgo di Benvenuti al Sud.

La fidanzata di Fabian è una studentessa originaria di Vico Equense. I due si erano conosciuti in un locale di Portici dove il centrocampista si era recato insieme al compagno di squadra Mertens.

Anche il giocatore belga è molto legato al Cilento. Più volte ha trascorso le sue vacanze estive a Palinuro.