La ricetta: crostata di marmellata alle ciliegie

Un dolce millenario per una sana colazione all’italiana o una golosa merenda. Un classico sempre apprezzato da grandi e piccini.

Ecco come prepararla:

Per una teglia da 28 cm di diametro: setacciare 250 gr di farina con 50 gr di zucchero e 8 gr di lievito per dolci, aggiungere 2 uova intere e 100 gr di burro a temperatura ambiente, infine una grattugia di scorza di limone. Impastare velocemente con la punta delle dita e lasciar riposare per 30 minuti. Stendere parte dell’impasto nella teglia e ricoprire con 300 gr di marmellata di ciliegie. Con l’impasto avanzato formare dei cordoncini e porli sopra a formare una griglia. Cuocere in forno a 200° fino ad una perfetta doratura.

La scelta del gusto della marmellata può variare a proprio gusto e per la gioia dei bimbi la nutella è intramontabile.

Questa è la decorazione classica fatta a mano, ma anche questa può variare sostituendo le strisce con delle formine.