Fiume Testene: accordo tra quattro comuni per la riqualificazione

Anche i Comuni di Perdifumo e Laureana Cilento, guidati rispettivamente dai sindaci Vincenzo Paolillo e Angelo Serra, hanno aderito al protocollo d’intesa con Agropoli (Ente capofila) e Torchiara per promuove il “Contratto di Fiume Testene”. Nello specifico sarà avviato un percorso tra gli Enti locali e privati, per affrontare le problematiche del fiume Testene. In particolare, tra le criticità più pregnanti, si evidenziano le modificazioni della morfologia fluviale e l’inquinamento di origine ed industriale.

Lo scopo del protocollo è di attivare progetti di riqualificazione ambientale e territoriale, che porti prima alla risoluzione delle criticità e poi alla promozione delle potenzialità del territorio.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

Riduzione dell’inquinamento delle acque;

Riqualificazione dei sistemi ambientale e paesistico;

Riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio del bacino;

Riduzione del rischio idraulico;

Miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali;

Condivisione delle conoscenze sul fiume e della formazione ed educazione.

Il fiume Testene è tra i corsi d’acqua più significativi di quest’area del territorio cilentano.