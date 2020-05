Emergenza Covid, 1000 tamponi per 14 comuni del Cilento

Quattordici comuni del Cilento aspettano l’esito dello screening di massa eseguito venerdì mattina a Vallo. I tamponi, oltre 1000, sono stati fatti a tutte le persone maggiormente a rischio contagio. Il Comune di Vallo nei giorni scorsi aveva incontrato i delegati dell’Istituto Zooprofilattico Meridionale. L’assessore Genny De Cesare aveva chiesto e ottenuto di fare uno screening per tutto il comprensorio di Vallo e i comuni limitrofi per escludere il rischio di nuovi contagi o la presenza di soggetti asintomatici. Così lo screening ha riguardato anche Cannalonga, Moio della Civitella, Ceraso, Cuccaro, Futani, Montano Antilia, Laurito, Perito, Orria, Omignano, Salento, Stella Cilento, Ascea e Gioi Cilento. Si sono sottoposti a tampone medici ed altro personale sanitario, forze dell’ordine e tutti coloro che durante questa fase di emergenza hanno avuto più possibilità di entrare a contatto col virus. Gli esami sono stati fatti presso i padiglioni delle fiere.

“Abbiano dimostrato – ha ribadito l’assessore De Cesare – la forza del nostro territorio partecipando in maniera ordinata allo screening svoltosi sotto l’egida della Regione Campania con l”Istituto Zooprofilattico Meridionale. Una grande dimostrazione del senso di comunità del Cilento supportato dalla Polizia municipale di Vallo e dalla Protezione Civile Gruppo Lucano. Ora c’è attesa per i risultati che dovrebbero arrivare a giorni. Intanto sul territorio cilentano sono rimasti cinque casi positivi. Uno a Casal Velino, l’infermiera in servizio al San Luca rientrata da Napoli, tre ad Agropoli e uno a Sessa Cilento. Qualche giorno fa a Vallo c’è stato il caso del falso positivo con il dirigente amministrativo dell’Asl di Salerno. Nel territorio a sud di Salerno l’emergenza covid ha fatto registrare in tutto due casi a Vibonati, quattro a Casal Velino, uno a Laurino, uno a Perdifumo, uno a Sessa, uno a Capaccio, quattro a Vallo della Lucania e ventinove ad Agropoli.

Nei prossimi giorni test sierologici previsti dal Ministero della Salute saranno seguiti a Agropoli, Capaccio Paestum, Cannalonga e Centola.