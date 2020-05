Trentinara: un progetto per l’area del Santuario

TRENTINARA. Un progetto da circa un milione di euro per il Santuario della Madonna di Loreto. Un’opera importante che permetterà di procedere al recupero, adeguamento funzionale ed impiantistico dell’area in cui insiste l’edificio di culto. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione, ha approvato lo studio di fattibilità per prevede una spesa di crica 934mila euro. Parte così l’iter progettuale che permetterà all’Ente di intercettare risorse finalizzate ad avviare le opere.

Già due anni fa l’amministrazione approvò uno studio di fattibilità per il recupero dell’area in cui insiste il santuario, un progetto finalizzato alla sua valorizzazione. Un intervento non secondario considerato che il santuario della Madonna di Loreto è uno dei simboli di Trentinara ed è meta di pellegrini. Secondo un’antica leggenda, la Madonna era ostinatamente legata a quel sito, tanto da apparire a più riprese a due pastorelli sul tronco di un leccio. Il santuario venne costruito esattamente in quello stesso luogo.

Dal Santuario, all’imbrunire del 23 agosto, parte la tradizionale processione che, illuminata da centinaia di candele e impreziosita dalle caratteristiche cinte votive, reminescenze dell’antico culto greco in onore della dea Era, raggiunge la chiesa del Rosario al centro del paese, accompagnata da preghiere e canti religiosi. E’ la festa più amata dai trentinaresi. La fiera si svolge il 22 agosto.