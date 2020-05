Oroscopo: Bilancia, ascoltate il cuore

Send an email

Ariete – Accettate un incarico di lavoro che la vostra lungimiranza giudicherà interessante. Evitate equivoci con il partner.

Toro – Nel lavoro impegnatevi a fondo per trarre i maggiori vantaggi da una situazione favorevole e insperata. In amore è tempo di cambiamenti.

Gemelli – L’autodisciplina e la serietà vi consentiranno di superare brillantemente un periodo di intenso lavoro. Ottime chance in amore.

Cancro – Nel lavoro frenate l’impazienza e aspettate il momento piu’ giusto per concretizzare un progetto. La razionalità può rovinare i sentimenti.

Leone – Nella professione il momento e’ piuttosto delicato: non prendete nessuna iniziativa affrettata. La vostra è solo un’infatuazione: dovreste saperlo.

Vergine – Se terrete a freno l’impulsivita’ riuscirete ad arrivare ad un accordo professionalmente proficuo. Non permettete al partner di ferirvi.

Bilancia – Nei rapporti di lavoro non sempre i punti di vista coincidono: esponete le vostre idee con decisione ma con diplomazia. Lasciatevi guidare dalla voce del cuore.

Scorpione – Non prendete decisioni di lavoro sull’onda dell’irritazione: non siete abbastanza lucidi per prendere la giusta posizione. Bene il cuore.

Sagittario – Avete la tenacia, l’esperienza e la volontà per arrivare in alto nella professione: attenti ai passi falsi. Vita affettiva piuttosto complicata.

Capricorno – Con intelligenza e abilità nel lavoro riuscirete a volgere a vostro favore le circostanze avverse. Clima idilliaco in amore.

Acquario – Non accettate incarichi di lavoro superiori alle vostre forze solo per orgoglio. Un amore inconcludente non è quello che cercate.

Pesci – Situazione lavorativa incerta e confusa, non per questo dovete impegnarvi di meno. I rapporti di amicizia stanno diventando più intensi.