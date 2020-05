Montesano: completati i lavori per la banda larga

MONTESANO SULLA MARCELLANA. “In data odierna è pervenuta la comunicazione di fine lavori, da parte della Open Fiber, per la posa in opera della Banda Ultra Larga (BUL) sul territorio di Montesano Sulla Marcellana. Ulteriori aree del nostro Comune potranno da oggi usufruire della fibra ottica grazie alla convenzione stipulata da questa Amministrazione Comunale con Infratel Italia spa”. Ad annunciarlo il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Un nuovo servizio per il Comune valdianese. Ora i cittadini potranno collegarsi alla rete usufruendo di una linea veloce.

“Siamo stati tra i primi dieci comuni in Campania a partire con questi lavori e siamo tra i primi a concluderli anche con l’installazione di una cabina PCN a servizio dell’impianto di fibra ottica che consente una velocità maggiore sul nostro territorio – dice soddisfatto Rinaldi – Ci sono ancora aree, per fortuna molto poche, del nostro Comune che presentano ancora un digital divide. Le abbiamo segnalate a chi di competenza mettendo in campo tutte le azioni possibili per un Comune”.

“La realizzazione della nuova fibra ottica a Montesano è un impegno mantenuto e un’attività da continuare sempre per migliorare, per un paese sempre più smart ed innovativo, all’avanguardia anche per le nuove sfide che il Covid ha generato facendo emergere ancor più la necessità di una connessione veloce. Un lavoro voluto, atteso, desiderato dai giovani e non solo e che da oggi rende Montesano, in tutti i sensi, più veloce”, conclude il primo cittadino.