Istituto di Credito Sportivo: tre iniziative a supporto degli Enti territoriali

La pagina ufficiale della LND Campania, nei giorni scorsi, ha dato spazio ad interessanti opportunità, legate allo sport, promosse dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Le iniziative promosse dall’Istituto di Credito Sportivo

Ripartono le iniziative a tasso zero a sostegno dell’impiantistica sportiva degli enti territoriali: “Sport missione in Comune” e “Comune in pista”. I bandi al quale si è aggiunto “Sport Verde Comune”, sono sviluppati in collaborazione con l’Anci. Gli stessi risultano essere la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.

“Sport missione in Comune” e “Comune in pista” è già possibile aderire

Dalle ore 10:00 dello scorso giovedì, 14 maggio 2020, è possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva. Queste racchiudono anche strutture sportive, investimenti su piste ciclabili e ciclodromi.

Il primo plafond, da 100 milioni di euro, verrà successivamente aumentato. A disposizione mutui a tasso fisso, fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre del 2020. In particolare per le iniiative “Sport missione in Comune” e “Comune in pista” che negli ultimi anni hanno consentito lo sviluppo di circa 2 mila cantieri.

“Sport Verde Comune” totale abbattimento degli interessi

L’opportunità del nuovo mutuo denominato”Sport Verde Comune” è destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti territoriali. Questo prevede il totale abbattimento degli interessi sino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di 500 mila euro.

Ecco dove recuparere qualsiasi informazione sui progetti dell’Istituto di Credito Sportivo

Per qualsiasi info, sui tre progetti, è possibile consultare il sito creditosportivo.it. In particolare è possibile reperire ogni tipo di notizia sulle singole iniziative: ovvero “Sport missione in Comune”, “Comune in pista” e “Sport Verde in Comune”.