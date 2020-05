Ascea: al via le richieste dei pass d’accesso a spiagge e luoghi pubblici

In vista dell’estate e delle misure per la gestione dell’emergenza covid-19 il Comune di Ascea dal 19 maggio ha pubblicato una nuova ordinanza. Per far fronte all’eventuale rischio di una diffusione epidemiologica sono stati istituiti dei Pass che saranno obbligatori a partire dal 1° giugno al 31 luglio, indispensabili per accedere ai luoghi del territorio comunale: spiaggia, sia libera che in concessione; parchi comunali ed edifici pubblici. Le categorie dei Pass si suddividono in:

Residenti : il pass riporterà il Nome e il Cognome dei componenti del nucleo familiare, n° di permesso e non riporterà una data di scadenza. Questo sarà di colore verde chiaro;

Proprietari/possessori/locatari di unità immobiliari : il pass sarà di colore arancione, questo sarà concesso tramite richiesta e riporterà Nome, Cognome e n° di permesso e non riporterà una data di scadenza;

Non residenti : il pass sarà di colore azzurro. In questa categoria rientrano tutti coloro che provengono dai comuni limitrofi e del Cilento. Questo pass riporterà Nome, Cognome, Comune e Provincia di residenza e inoltre il n° di permesso. Anche quest'ultimo non riporterà nessuna data di scadenza;

Turisti : il pass avrà sullo sfondo un'immagine di Ascea. Tale Pass riporterà Nome, Cognome, Comune, Provincia di residenza e il n° di permesso. Quest'ultimo riporterà la data di scadenza che coinciderà con la data di partenza;

Turisti giornalieri : il pass è di semplice realizzazione cartacea o scaricabile con un App. In questa categoria rientrano tutti i turisti "mordi e fuggi" che lasceranno il comune in giornata, e che provengono da comuni diversi dai comuni limitrofi e del Cilento. Tale pass riporterà Nome, Cognome, Comune e Provincia di residenza, inoltre riporterà esclusivamente la data del giorno in cui si emette il pass coincidente con il giorno di validità, quest'ultimo si consegnerà a semplice richiesta;

Turisti delle strutture alberghiere: anche questo pass avrà come sfondo un'immagine di Ascea. Sulla base delle comunicazioni da parte di tali strutture si darà alle stesse, secondo le esigenze, una quantità di pass che potranno poi distribuire ai propri turisti.

La richiesta dei pass può essere fatta online sul sito del comune di Ascea, tramite l’Ufficio di Polizia Locale di Ascea all’indirizzo email polizialocale@comune.ascea.sa.it o anche tramite l’indirizzo pec protocollo.comunediascea@pec.it. Inoltre, per i residenti del comune di Ascea è stato pubblicato il calendario per la distribuzione dei pass: