Stalking: arrestato 49enne di Casal Velino

Un 49enne di Casal Velino é stato arrestato con l’accusa di stalking. L’uomo

era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento all’ex compagna, non rispettato per cui sono scattate le manette. A presentare denuncia una 40enne, ex compagna dell’uomo. Dopo la fine della relazione sentimentale, la donna veniva pedinata, era vittima di atti persecutori e appostamenti.

Nonostante il divieto di avvicinamento l’uomo ha continuato la sua condotta illecita. Da qui l’inasprimento della pena che ha portato all’arresto. Il 49enne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari.