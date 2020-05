Send an email

Serie B, Salernitana: 6 gare interne e 4 trasferte per i granata di Ventura

E’ di ieri la tanto attesa notizia, giunta dopo oltre due mesi di stop, del via libera definitivo alla ripresa dei campionati nazionali di calcio maggiori. Serie A e Serie B torneranno nuovamente in campo, infatti, il prossimo 20 giugno dopo l’ ok arrivato meno di 24 ore fa.

Le date della ripresa nel torneo cadetto

Il campionato di Serie B, fermo al turno numero 28, dovrebbe terminare, salvo complicazioni, il prossimo 1 agosto, mentre dal giorno 4, dello stesso mese, apertura alla post season. L’atto conclusivo, in chiave play-off, che decreterà la terza squadra promossa nella massima serie giungerà il 20 di agosto, mentre lo spettro della Serie C si materializzerà il giorno 13, per il quarto club cadetto.

Il calendario della Salernitana

I granata, settimi con 42 punti, si ritrovano distanti 7 lunghezze dal secondo posto, che vale la Serie A diretta, 5 dalla terza piazza e 3 dalla quarta. Gli uomini di Ventura, in campionato, devono disputare ancora 10 partite di cui 6 in casa e 4 in trasferta. Allo stadio Arechi, dove la Salernitana ha perso solo una volta, spazio a Pisa, Cremonese, Juve Stabia, Cittadella, Empoli e Spezia . Nelle gare esterne sfide, invece, tappe con Entella, Ascoli, Crotone e Pordenone.