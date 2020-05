Indagini sui concorsi: carabinieri in municipio ad Ogliastro

Arriva nel Cilento l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore in riferimento ad alcuni concorsi negli Enti locali che si incrocia con quella già conclusa e in via di definizione sul personale tecnico-amministrativo nelle scuole che avrebbero presentato falsi diplomi. Tra le 30 persone raggiunte dall’avviso di conclusione delle indagini vi sarebbe anche un dipendente del comune di Ogliastro Cilento e amministratore di un altro comune salernitano. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Agropoli, unitamente alle fiamme gialle della tenenza agropolese, sono stati presso il Municipio di Ogliastro. Avrebbero perquisito uffici per prelevare materiale utile alle indagini.

La presenza dei militari non è passata inosservata. Nel piccolo paese in molti a chiedersi cosa fosse accaduto. A quanto pare la Procura di Nocera è giunta a voler verificare un concorso sul personale svoltosi a Castel San Giorgio e che in qualche modo sarebbe ricollegato ad un altro concorso svoltosi ad Ogliasto Cilento e sul quale la minoranza aveva già espresso perplessità (leggi qui).

Le successive assunzioni nei due centri sarebbero ora attenzionate dalla procura di Nocera. Una vicenda giudiziaria sulla quale nel passato ci sono stati diversi esposti. Il sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, si dice però tranquillo sull’esito dell’attività investigativa.