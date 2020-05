Trentinara: arrivano le agevolazioni per le attività commerciali

TRENTINARA. Come annunciato dal sindaco Rosario Carione nei giorni scorsi, arrivano le misure a sostegno delle attività commerciali considerata l’emergenza Covid in atto. La giunta comunale ha disposto l’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche fino al prossimo 31 ottobre 2020. I commercianti saranno ulteriormente agevolati dalla possibilità di chiedere anche l’utilizzo di ulteriori porzioni di suolo pubblico.

Le aree individuate sono: lo spazio pavimentato antistante il municipio, tra il dialetto d’ingresso al Comune e via Guglielmotti; il prato antistante il municipio, tra il dialetto d’ingresso e via Dell’Amore; due porzioni della piazzetta panoramica di circa 50 metri quadrati, utilizzabili previa delimitazione dell’area da parte del Comune; una porzione di marciapiede lungo via Panoramica, delimitata dalle due scale di accesso ai giardini sottostanti; la piazzetta adiacente alla fontana di via Roma, angolo Piazzale della Pace; porzione di Piazza Europa, di circa 50 metri quadrati, sul lato di via Verdi; piazzetta panoramica San Nicola.

Nel centro storico potranno essere adibiti alla somministrazione anche vie e slarghi, in prossimità dei locali pubblici. I commercianti dovranno inviare la domanda, correlata di planimetria, per via telematica. Dovranno inoltre assicurare il rispetto delle norme e la puntuale e costante pulizia di tavoli, sedie e quanto utilizzato.