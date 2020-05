Oroscopo: Gemelli, attenzione a cambiare lavoro

Send an email

Ariete – Prudenza in materia finanziaria soprattutto, ma anche negli affari. Chiarite un equivoco con il partner.

Toro – Nell’ambiente di lavoro oggi il clima e’ carico di tensione: non prendete posizione. A piccoli passi verso il vero amore.

Gemelli – Prima di passare all’azione dovete essere sicuri che ci siano le condizioni per avviare la svolta nel lavoro. Qualcuno vi ama.

Cancro – Nel lavoro se i risultati raggiunti non sono lusinghieri la colpa non e’ vostra: siate fiduciosi sul futuro. Clima idilliaco in amore.

Leone – Contrattare e concludere affari e’ quello che sapete fare meglio e i risultati lo confermeranno. In amore battete un colpo.

Vergine – Nella professione la vostra voglia di emergere sara’ soddisfatta quanto prima. Sforzatevi di capire cosa non va nei rapporti di coppia.

Bilancia – In questi giorni grazie anche alla vostra diplomazia si potranno appianare situazioni spinose nel lavoro. La gelosia va tenuta a freno.

Scorpione – Il vostro senso pratico, unito al fiuto quasi infallibile, vi fara’ uscire dall’emergenza negli affari. Un incontro cambiera’ il corso degli affetti…

Sagittario – Con pazienza e lungimiranza riuscirete a conquistare maggiori spazi di autonomia nel lavoro. L’amore e’ penalizzato dalla vostra volubilita’.

Capricorno – Frenate l’ansia e l’impazienza: non ci sono ancora le condizioni per una svolta professionale. Nei sentimenti dovete correre qualche rischio.

Acquario – Periodo molto delicato per il lavoro: i giochi non sono ancora fatti e voi giocando d’astuzia potete avere dei vantaggi. Incontro decisivo in serata.

Pesci – Aspettatevi cambiamenti nel vostro settore di lavoro, ma soprattutto cercate di adeguarvi in fretta. Il tempo dell’amore vero si avvicina.