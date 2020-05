Send an email

Castellabate, abusi in via delle Ginestre: c’è l’ordine di abbattimento

Ancora abusi edilizi a Castellabate. Questa volta le contestazioni arrivano dal Raggruppamento Carabinieri Parco, stazione di Castellabate. Il riferimento è a delle opere realizzate in via delle Ginestre, in una zona B1 del perimetro del Parco dove è stata accertata la realizzazione di 9 pilastri (35,00 cm. X 30,00 cm.) posizionati al di sopra di un piano terra allo stato grezzo di superficie pari a 8,00 m. x 7,31 m.

Gli interventi sono avvenuti senza il necessario nulla osta del Parco. Di qui l’ordine, da parte del direttore Romano Gregorio, di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

In caso contrario l’Ente procederà ad acquisire l’area al proprio patrimonio. Ciò è già accaduto nei giorni scorsi per degli abusi accertati a San Marco di Castellabate (leggi qui).