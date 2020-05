Trattamento animali vaganti: c’è procedura regionale

E’ operativa la procedura per il trattamento ed il monitoraggio degli animali vaganti (equini, bovini cinghiali etc..) problematici in Regione Campania. E’ stato approvato, infatti, con Decreto Dirigenziale, il documento con il quale viene indicata la procedura unica regionale che prevede la partecipazione di più soggetti istituzionali in un’azione di sistema che non lascia spazio all’illegalità. L’obiettivo è quello di uniformare e razionalizzare le azioni e consentire il trattamento del fenomeno mirato alla sua definitiva scomparsa dal territorio regionale.

La procedura si prefigge precisi obbiettivi: uniformare e razionalizzare le azioni di contrasto al fenomeno degli animali vaganti su tutto il territorio regionale; indicare tecniche e modalità di cattura degli animali in campo e figure professionali specializzate e personale tecnico debitamente formato da utilizzare sul campo; stabilire preventivamente la destinazione degli animali catturati e quelli abbattuti; istituire una rete fra Enti ed Istituzioni che consenta il monitoraggio ed il controllo dei territori considerati a rischio per questo tipo di fenomeno.