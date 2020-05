Monte San Giacomo: nasce Discovery Cervati, per la promozione del territorio

Discovery Cervati nasce da un’idea di tre amici, cresciuti nello stesso posto e accomunati dalla stessa passione. Lo scopo è quello di promuovere il turismo e la scoperta del nostro territorio, il quale ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, attraverso la promozione del cicloturismo.

Il nostro obiettivo è quello di regalare emozioni che abbiamo vissuto per primi, far scoprire il nostro territorio, il Vallo di Diano e allo stesso tempo far conoscere il nostro paese, Monte San Giacomo, situato alle pendici della montagna più alta della Campania, il Cervati. Trasmettere emozioni, amore per l’ambiente, rispetto per la natura, conoscenza culturale paesaggistica e amore per lo sport individuale o di gruppo è il nostro obiettivo fondamentale. Per realizzare tutto questo, però, ci prefissiamo di farlo in un modo diverso, attraverso la promozione di un turismo culturale ma anche e soprattutto sportivo che cerchi di spingere all’uso della bicicletta anche il non appassionato.

Siamo sicuri che il massiccio del Cervati con i suoi 1899 mt. potrà offrire un’esperienza escursionistica unica a tutti coloro che vorranno trascorrere una vacanza diversa, lontano dal trambusto cittadino e dallo stress quotidiano, praticando uno sport divertente e non faticoso a contatto con la natura.

Convinti che questa potrà essere un’esperienza indimenticabile promuoviamo l’uso della bicicletta e dell’e-bike:

Come mezzo di trasporto urbano economico, ecologico e vantaggioso per il benessere psico-fisico. A questo scopo Discovery Cervati collabora con gli enti locali e le associazioni presenti sul territorio per tutte le iniziative finalizzate a favorire la diffusione della mobilità ciclistica.

Come strumento di attività sportiva non competitiva e di conoscenza del territorio. A questo scopo Discovery Cervati organizza escursioni guidate lungo percorsi cicloturistici, in prevalenza nel comune di Monte San Giacomo, ma anche in altre zone soprattutto del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.

Il programma annuale di Discovery Cervati prevede una serie di escursioni guidate e non, da marzo ad ottobre, alle quali possono partecipare tutti, adulti e bambini. Cosa aspettate? Provare per credere e vi assicuriamo che non ve ne pentirete!