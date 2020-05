Emergenza Covid: Comune di Capaccio Paestum sanifica le chiese

Send an email

CAPACCIO PAESTUM. Emergenza covid, Comune sanifica le Chiese. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha dato mandato agli uffici comunali di intervenire con urgenza. “Si ritiene di procedere alla disinfezione delle principali Chiese presenti sul territorio, al fine di salvaguardare la salute di tutti i cittadini in vista della ripresa delle funzioni eucaristiche nella Fase2 dell’emergenza epidemiologica in atto, in un’ottica di collaborazione istituzionale e nell’interesse della ripartenza del territorio e dei cittadini”, fanno sapere da palazzo di città.