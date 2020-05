Castel San Lorenzo. consegnati i lavori per depuratore e collettore

CASTEL SAN LORENZO. Consegnati i lavori per la realizzazione del depuratore e del primo collettore. Lo scorso 24 febbraio è stato il termine ultimo per la presentazione delle offerte; una volta completata l’aggiudicazione è stato possibile dare il via alle opere. Il secondo lotto degli interventi prevede una spesa di 2,1 milioni di euro. Si tratta di un’opera che rientra in un più ampio programma di lavori (due i lotti totali) per un costo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il primo lotto, per un costo di 1,2 milioni, era stato aggiudicato la scorsa primavera. Per completare i nuovi lavori, dalla data della consegna, sono previsti 365 giorni.

Grazie all’apertura di questo cantiere (il finanziamento è regionale), si garantirà la realizzazione dell’impianto, il miglioramento dei servizi e della qualità dell’ambiente.

Castel San Lorenzo, insieme ad Altavilla Silentina, Battipaglia Tavernola, Bellizzi, Corleto Monforte, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella, era tra le località che presentavano ancora carenze nella depurazione. Con l’espletamento della procedura per l’impianto di depurazione e rete di collettamento in località Galdo si eviteranno scarichi nei torrenti.

“È un giorno atteso ed importante per Castel San Lorenzo, per l’ambiente. Ci portiamo nell’avvenire, per restituire al meglio alle nuove generazioni ciò che abbiamo avuto in prestito”, fanno sapere da palazzo di città.