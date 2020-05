Ancora un incendio nel Comune di Castellabate

E’ stata necessaria un’intera giornata per domare l’incendio che si è sviluppato ieri in località Maroccia di Castellabate (leggi qui). Oggi di nuovo fuoco, questa volta dalle colline prospicienti Ogliastro Marina. Protezione Civile e caschi rossi sul posto per domare le fiamme. L’ipotesi del dolo è concreta, così come nel caso di ieri. Qualcuno approfittando del caldo e del vento che soffiava in zona potrebbe aver appiccato l’incendio.

Purtroppo l’estate deve ancora iniziare ma già si segnalano diversi roghi sul territorio. Ad Agropoli già due incendi sono stati registrati nelle scorse settimane al confine con Ogliastro Cilento.

Fuoco anche nell’area Sud dove due giorni fa l’intervento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino ha permesso di domare un rogo ad Ispani che ha comunque distrutto alberi e macchia mediterranea.